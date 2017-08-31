Богомолов прокомментировал ситуацию вокруг дела Серебренникова

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Важно, чтобы помещенный под домашний арест режиссер Кирилл Серебренников получил возможность продолжить свою работу, поскольку отсутствие такой возможности – это уже наказание для художника, заявил РИА Новости известный режиссер Константин Богомолов.

"Чрезвычайно важно, чтобы Кирилл независимо от юридических процессов продолжал работу. Я не верю, что его работа может помешать объективному расследованию ситуации вокруг "Платформы" и "Седьмой студии". Я считаю, что невозможность работать – уже для художника большое наказание. И Серебренников подвергнут этому наказанию еще до объективных выводов следствия", — сказал Богомолов.

Он подчеркнул, что совершенно не поддерживает кликушеские призывы театрам прекратить работу и объявить забастовку. Это все, по его мнению, только вредит ситуации. Богомолов выразил уверенность в том, что Серебренников и в театре, и в кино может сделать еще очень много интересного и все надеются на это, в том числе худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков, который начал сбор труппы в четверг со слов поддержки Серебренникову.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".