Богомолов прокомментировал ситуацию вокруг дела Серебренникова

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Важно, чтобы помещенный под домашний арест режиссер Кирилл Серебренников получил возможность продолжить свою работу, поскольку отсутствие такой возможности – это уже наказание для художника, заявил РИА Новости известный режиссер Константин Богомолов.
Он подчеркнул, что совершенно не поддерживает кликушеские призывы театрам прекратить работу и объявить забастовку. Это все, по его мнению, только вредит ситуации. Богомолов выразил уверенность в том, что Серебренников и в театре, и в кино может сделать еще очень много интересного и все надеются на это, в том числе худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков, который начал сбор труппы в четверг со слов поддержки Серебренникову.
Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".