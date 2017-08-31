Табаков надеется, что Серебренников продолжит ставить спектакли в МХТ

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Художественный руководитель, директор Московского художественного театра (МХТ) им. Чехова Олег Табаков в четверг начал сбор труппы со слов поддержки в адрес режиссера Кирилла Серебреникова, находящегося под домашним арестом.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Надеюсь, что Кирилл Серебренников еще не раз поставит спектакль на этой сцене", — сказал Табаков, открывая сбор.

Он напомнил, что "театру стукнет 120-й сезон". "Возраст серьезный и планы соответственно, серьезные. Нам бы силенок хватило и веры в предлагаемые обстоятельства", — добавил худрук.

В МХТ Серебренников ранее поставил спектакли "Зойкина квартира", "Лес" и "Человек-подушка".