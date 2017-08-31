Композитора "Симпсонов" уволили после 27 лет работы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Создатели популярного мультсериала "Симпсоны" уволили композитора Альфа Клаузена после 27 лет работы над мультфильмом.
"Спасибо вам всем за поддержу. К сожалению, эти новости – правда", — написал композитор в своем микроблоге в Twitter, сославшись на статью в издании Variety.
Thank you for all of the support…unfortunately, the news is true… https://t.co/jBQH0b40cz— Alf Clausen (@TheAlfClausen) 31 августа 2017 г.
Клаузер сообщил изданию, что ранее ему позвонил продюсер Ричард Сакаи и сказал, что компании теперь нужна "музыка другого типа". Как пишет издание, существуют предположения о том, что увольнение Клаузера может быть связано с урезанием бюджета шоу.
Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал "Симпсоны" был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для американской телекомпании Fox. Впервые "Симпсоны" вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших "Шоу Трейси Ульман" (The Tracey Ullman Show).