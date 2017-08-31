Память о певице Рюминой могут увековечить, сообщает депутат Мосгордумы

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Депутат Мосгордумы, актер и режиссер Евгений Герасимов назвал творчество ушедшей из жизни певицы Людмилы Рюминой "звучанием истоков народа" и подчеркнул, что артистка достойна того, чтобы память о ней была увековечена.

Людмила Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы" — скончалась на 69-м году жизни.

"Жалко, что уходят, такие люди. Так много сделала Рюмина для того, чтобы звучал фольклор народный. Звучание истоков народа – все это как раз было в ее творчестве. Опять осиротели. Спасибо ей за то, что у нее есть ученики, есть последователи", — сказал Герасимов РИА Новости.

Он подчеркнул, что Рюмина заслуживает того, чтобы память о ней была сохранена.

"Я думаю, что мои коллеги, как и я, поддержат такое предложение", — сказал он в ответ на вопрос о том, как отнесутся в Мосгордуме, если в парламент поступит предложение увековечить память певицы в Москве.