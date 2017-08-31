Мединский назвал Рюмину певицей самобытного таланта

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Людмилу Рюмину певицей самобытного таланта и настоящим знатоком русского фольклора.

Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского государственного ансамбля "Русы" — скончалась на 69-м году жизни. В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

"Не стало Людмилы Рюминой, певицы самобытного таланта и редкой душевной щедрости, мудрого и отзывчивого наставника. Людмила Георгиевна посвятила свою жизнь высоким идеалам служения родной культуре, была настоящим знатоком русского фольклора. Её песни, наполненные самыми светлыми образами и смыслами, знали и любили люди разных поколений", — говорится в телеграмме от имени министра.

По его словам, Рюмина была человеком огромной созидательной энергии и сильного характера, она приумножила богатые традиции народного пения, воспитав немало молодых артистов. Её уход – большая утрата для отечественного искусства, отметил Мединский.