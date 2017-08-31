Рюмина до последних дней помогала родному селу в Липецкой области

БРЯНСК, 31 авг — РИА Новости. Людмила Рюмина до последних дней поддерживала связь с родным селом Вязовое Долгоруковского района Липецкой области, помогала друзьям и соседям, жертвовала средства на восстановление православных святынь, заявил глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Людмила Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы" — скончалась на 69-м году жизни.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам известной землячки, детство и юность которой прошли в селе Вязовое Долгоруковского района Липецкой области

"Народная артистка РСФСР и Российской Федерации до последних дней поддерживала связь с селом, интересовалась жизнью соседей по отчему дому, знакомых, друзей и подруг; помогала им чем могла; бескорыстно жертвовала средства на восстановление православных святынь", — сказал Королев, чьи слова цитирует пресс-служба администрации Липецкой области.

По словам губернатора, Людмила Рюмина была необычайно талантливым человеком, чутким, отзывчивым, с бескорыстным сердцем, любовью к людям и доброй памятью к землякам.

"Светлая память о ней, талантливой певице, руководителе, педагоге, всю свою жизнь посвятившей служению Отечеству, навсегда сохранится в наших сердцах",- говорится в соболезновании губернатора.