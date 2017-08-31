Прощание с Дмитрием Коганом пройдет 2 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Прощание с дирижером и скрипачом Дмитрием Коганом состоится в субботу, 2 сентября, в Московском международном Доме музыки, сообщили РИА Новости родственники музыканта.

Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался в Москве во вторник на 39-м году жизни.

"Прощание состоится 2 сентября с 10.00 до 11.30 в Московском международном доме музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8), в Камерном зале", — рассказал собеседник агентства.

Отпевание начнется в 12.00 в Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Похоронят Когана на Троекуровском кладбище.