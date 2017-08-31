Лещенко рассказал о вкладе Рюминой в сохранение фольклора

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Народная артистка РСФСР Людмила Рюмина исповедовала фольклор в чистом виде, без примесей современных технологий, у нее было желание сохранить русскую народную песенную культуру и ей это удавалось, рассказал РИА Новости певец Лев Лещенко.

Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы" – скончалась на 69-м году жизни.

"Людмила исповедовала русский фольклор в чистом виде, без примесей современной мелодики и всяких технологий. У нее было желание сохранить русскую песенную культуру и ей это удавалось. Она была не только очень профессиональной певицей: знающей, глубокой, но и великолепным организатором, о чем свидетельствует ее фонд, ее ученики", — сказал РИА Новости Лещенко.

Певец также отметил, что Рюмина было бескомпромиссным человеком и временами ей бывало сложно.

"Но она сохранила свои личностные и профессиональные качества до последних дней. Она прекрасно пела. Небольшом утешением для родственников может быть то, что останутся какие-то принципы и подходы, которые она определила в отношении русского песенного творчества, и ее песни будут звучать еще долго", — добавил Лещенко.

Ушедшую из жизни народную артистку Людмилу Рюмину похоронят в понедельник, 4 сентября, на Востряковском кладбище у могилы ее матери.