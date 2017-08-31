Бабкина: Рюмина воспитала не одно поколение артистов

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Людмила Рюмина многое сделала для того, чтобы люди помнили свои истоки, сохраняли связь с национальной культурой; она воспитала не одно поколение талантливой молодежи, работающей в народном жанре, заявила народная и эстрадная певица Надежда Бабкина.

Людмила Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы" — скончалась на 69-м году жизни.

"Сегодня наша страна понесла невосполнимую утрату – не стало великой женщины, народной артистки России, певицы, режиссера – Людмилы Рюминой. В наши дни, когда глобализация и размывание морально-нравственных ориентиров проникают все глубже в общество, особенно важно обращение к своим традиционным корням. Людмила Георгиевна делала все возможное, чтобы люди не забывали, чьей земли они уроженцы, помнили свои истоки, любили и ценили культуру своего народа", — сказала Бабкина, чьи слова цитирует пресс-служба.

По её словам, всю свою жизнь Рюмина посвятила служению традиционной культуре, ее сохранению, изучению и популяризации. Она воспитала не одно поколение талантливой молодежи, работающей в народном жанре.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с Вами, со всей Россией, со всем русским народом! Память о Людмиле Георгиевне Рюминой останется в веках!" — подчеркнула певица.