МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В честь режиссера Эльдара Рязанова назовут одну из улиц столицы на юго-западе Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"В Москве появится улица Эльдара Рязанова. Название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов" — говорится в сообщении.

Отмечается, что улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других. Кинематографист ушел из жизни в 2015 году.

В Москве сложилась традиция присваивать улицам имена известных кинорежиссеров. Например, неподалеку от ВДНХ есть улица Сергея Эйзенштейна — знаменитого режиссера, снимавшего картины в 20–40-е годы прошлого века. А на западе города, рядом с павильонами киноконцерна "Мосфильм", расположена улица Пырьева — в память о знаменитом кинорежиссере 1940–1950-х годов.