В Александринском театре рассказали о новых спектаклях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Александринский театр в новом сезоне представит ряд новых постановок, планируются гастроли театра в регионах России и за рубежом, сообщил журналистам художественный руководитель театра Валерий Фокин.

"Помимо "Оптимистической трагедии" у нас будет спектакль нашего молодого режиссера Антона Оконешникова по текстам футуристов "Солнца нет". Официальная премьера будет во время Санкт-петербургского международного культурного форума в ноябре… На Новой сцене Жан Беллорини выпускает спектакль "Крум" (по пьесе израильского поэта и драматурга Х. Левина). Это очень интересный молодой французский режиссер. Надеемся, если все будет нормально, повезем спектакль в январе в Париж в театр Жерара Филиппа, которым руководит этот режиссер. Я после "Оптимистической трагедии" начну репетировать "Швейк. Возращение". Эта пьеса Татьяны Рахмановой. Пьеса по мотивам Гашека. Надеюсь, если все будет нормально, в январе выпустим этот спектакль", — рассказал он.

Также главный режиссер театра Николай Рощин планирует в новом сезоне начать работу над постановкой пьесы "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана.

Первыми гастролями театра в этом сезоне станут гастроли спектакля Фокина "Маскарад. Воспоминания будущего" по драме Михаила Лермонтова и спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года. Спектакль будет представлен на сцене Большого театра 9 и 10 сентября.

"Гастролей будет очень много, я надеюсь. Мы, конечно, поедем по России, в конце сентября поедем в Якутск. На стадии обсуждений – Милан в следующем году. Там нам представят три площадки… То есть неделю будем представлять российский театр через Александринский театр. Кроме этого, мы ведем конструктивные переговоры о гастролях в Лондоне в 2019 году… Планов очень много, дай бог, чтобы они осуществились", — рассказал Фокин.