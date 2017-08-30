Глава Крыма назвал Поклонскую "честным человеком с убеждениями"

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов вступился за депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, которая в последнее время находится в центре внимания из-за ряда своих высказываний, и охарактеризовал ее как "честного человека с убеждениями".

Во время брифинга на полях молодежного образовательного форума "Таврида" у главы Крыма спросили, как он относится к позиции по фильму "Матильда" Поклонской, которая, как заявил автор вопроса, из "героини "Русской весны" стала "позорищем Крыма".

"Наталья Поклонская — очень достойный человек. Я не согласен (с такой характеристикой). Она мой соратник, коллега, товарищ. В моем присутствии не надо говорить о позорище… Я посмотрел бы, как бы себя вели люди на ее месте (во времена "Крымской весны"), Наталья Владимировна – она, главное, честный человек, а убеждения у каждого могут быть по-разному. Это ее личное дело, как она свои личные убеждения защищает", — сказал Аксенов журналистам.

Он отметил, что у каждого человека есть свои убеждения. "То, как Наталья Владимировна защищает свои убеждения – это достойно уважения. Я фильм не смотрел и не могу давать оценки, не посмотрев этого фильма", — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что считает неправильным приглашать актеров из другой страны на роль русского царя. "Абсолютная дурость приглашать с другой страны непонятно каких актеров на роль русских царей. У нас что, кто-то из русских актеров играет в Германии или Америке каких-то руководителей? Нет. У нас что, нет своих достойных актеров?" — подчеркнул Аксенов. По его словам, мнение о фильме "Матильда" будет сформировано минкультом республики. Аксенов призвал не делать поспешных оценок.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отмечал, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".