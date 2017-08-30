Александринский театр поделился планами на новый сезон

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Александринка" вступает в свой 262-й театральный сезон. Этот день 30 августа по традиции начался рано утром с церемонии возложения венков белых и алых роз на могилы императрицы Елизаветы Петровны, основавшей театр, и императрицы Александры Федоровны, в честь которой был назван театр с открытием новой императорской сцены, построенной 185 лет назад и признанной архитектурным шедевром эпохи классицизма.

В 11 часов состоялся сбор труппы, а в 16.00 — пресс-конференция, на которой руководители театра рассказали о планах на сезон и о программе международного фестиваля "Александринский", открывающего сезон.

"Александринский"

"Александринский", ставший за десять лет одним их авторитетных международных театральных фестивалей, пройдет с 1 по 24 сентября. Откроет форум спектакль Литовского национального драматического театра "Площадь героев" по последней пьесе классика немецкой литературы Томаса Бернхарда в постановке знаменитого польского режиссера Кристиана Люпы.

"Александринка" представит и собственную премьеру — спектакль режиссера Виктора Рыжакова "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал". Жанр — революционный концерт по мотивам пьесы Всеволода Вишневского.

В конце сентября впервые петербургской публике будет представлен спектакль "Тайная вечеря" египетской труппы из Каира Temple Independent Theatre Company. Режиссер Ахмед Эль Аттар поставил спектакль в жанре сатирической комедии.

Новая сцена 22 сентября покажет спектакль "Полночь", представляющий собой опыт визуализации фортепианной и вокальной музыки Моцарта. Создатели необычной постановки — молодой немецкий режиссер Тильман Хеккер, хореограф Линси Пейсингер и композитор Арно Краехан.

Премьеры сезона

С 10 по 16 сентября на Новой сцене "Александринки" московский театр "Практика" представит четыре спектакля из своего репертуара: "Чапаев и Пустота", "Конармия", "Петр и Феврония Муромские" и "Black & Simpson".

Среди ожидаемых премьер сезона — спектакль в постановке Валерия Фокина по пьесе Татьяны Рахмановой "Швейк. Возвращение", спектакль "Крум" французского режиссера Жана Беллорини и постановка молодого режиссера Антона Оконешникова "Солнца нет" по футуристической опере "Победа над солнцем". Главный режиссер театра Николай Рощин начнет работу над спектаклем "Сирано де Бержерак" Ростана.

В новом сезоне планируются гастроли "Александринки" со спектаклем "Литургия Zero" в Лондоне. Но в самом начале спектакль Валерия Фокина "Маскарад. Воспоминание будущего" по драме Лермонтова и спектаклю Мейерхольда будет представлен на исторической сцене Большого театра 9 и 10 сентября.