Кинопремьеры недели: "Гоголь. Начало" с Меньшиковым и "Тайна семи сестер"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Мистический триллер про классика русской литературы "Гоголь. Начало" с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым, пилотные эпизоды сериала от Марвел "Сверхлюди" и антиутопический триллер с Нуми Рапас и Уильямом Дэфо "Тайна семи сестер" – эти фильмы можно будет посмотреть в российских кинотеатрах, начиная с этой недели.

"Гоголь. Начало"

Столичный следователь в исполнении Олега Меньшикова, которому после роли Эраста Фандорина не привыкать играть детективов, приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Ему помогает начинающий писатель Николай Гоголь, которого сыграл звезда "Притяжения" Александр Петров. Молодой Гоголь страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Таким образом, создатели картины погружают русского писателя в мир, который он сам и создал.

В фильме также сыграли Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Юлия Франц, Ян Цапник, Павел Деревянко, Марта Тимофеева. Фильм создан по мотивам произведений Николая Гоголя и реальных фактов из биографии самого мистического классика русской литературы.

"Для меня это настоящий аттракцион с сильным погружением именно в человеческую натуру Гоголя. А что же это был на самом деле за человек? Что у него происходило в голове? А как он жил? Как любил? Каким он вообще был? Даже когда начинаешь об этом говорить, уже мурашки по телу идут", — рассказал исполнитель главной роли Петров.

© Фото : Продюсерский центр "Среда" Кадр из сериала "Гоголь. Начало" © Фото : Продюсерский центр "Среда" Кадр из сериала "Гоголь. Начало"

"Сверхлюди"

Вселенная Марвел после сериалов "Агент Картер" и "Агенты Щ.И.Т." выпускает новый – про королевскую семью Нелюдей. Специально для кинотеатров первые два эпизода были сняты в формате IMAX.

Семью возглавляет король Черный гром, чей голос настолько мощный, что даже его шепот можешь уничтожить целый город. После военного поворота члены королевского клана сбегают на Гавайи, где их окружает непривычная земная жизнь. Теперь им нужно понять, как вернуться домой и на время адаптироваться к человеческим порядкам.

Изображать нелюдей в сериале доверили Рулу Рейне, Крису Фишеру, Несе Хардимен, Эносну Маунту и Ивану Реону, известному по ролям в сериалах "Отбросы" и "Игра престолов".

"Тайна семи сестер"

Действие триллера Томми Виркола разворачивается в мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка. Однако в одной семье рождается сразу семь сестер-близняшек. Их отец в исполнении Уильяма Дефо решает назвать их по дням недели и выпускать в жизнь каждую в свой день под личиной одной и той же девушки. Проблемы возникают, когда Понедельник исчезает, и семье приходится выйти из подполья и приступить к активным действиям.

Всех сестер в фильме играет шведка Нуми Рапас, прославившаяся после "Девушки с татуировкой дракона" и "Прометея". "Несколько режиссерских находок Вирколлы довольно любопытны, а игра Рапас прекрасна, но в целом отсутствие увлекательного сюжета разочаровывает, особенно если принять во внимание потенциал фильма", — отметил критик Брайан Таллерико.