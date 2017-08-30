Старинный паровой каток уничтожил неоконченные книги Терри Пратчетта

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Неоконченные книги Терри Пратчетта, согласно его последней воле, были уничтожены паровым катком, сообщил управляющий наследием популярного писателя-фантаста из Британии.
Последнюю волю писателя исполнили на выставке паровой техники в графстве Дорсет. По жесткому диску проехал один из ее экспонатов — старинный паровой каток.
Фотографии побывавшего под катком диска разместил в своем Twitter управляющий наследием Пратчетта Роб Уилкинс.
About to fulfill my obligation to Terry @SalisburyMuseum @Wiltshire_flo pic.twitter.com/B0xr3V5Cbg— Terry Pratchett (@terryandrob) 25 августа 2017 г.
Пратчетт за свою писательскую карьеру продал 75 миллионов копий книг. Большинство из них — комическое фэнтези серии "Плоский мир". В 1998 году писатель был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи за вклад в литературу.