Старинный паровой каток уничтожил неоконченные книги Терри Пратчетта

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Неоконченные книги Терри Пратчетта, согласно его последней воле, были уничтожены паровым катком, сообщил управляющий наследием популярного писателя-фантаста из Британии.

Терри Пратчетт скончался в марте 2015 года в возрасте 66 лет после нескольких лет борьбы с болезнью Альцгеймера. Черновики его неоконченных произведений хранились на жестком диске компьютера.

Последнюю волю писателя исполнили на выставке паровой техники в графстве Дорсет. По жесткому диску проехал один из ее экспонатов — старинный паровой каток.

Фотографии побывавшего под катком диска разместил в своем Twitter управляющий наследием Пратчетта Роб Уилкинс.

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Пратчетт за свою писательскую карьеру продал 75 миллионов копий книг. Большинство из них — комическое фэнтези серии "Плоский мир". В 1998 году писатель был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи за вклад в литературу.