Песков адресовал Минкультуры вопрос о финансировании культурных проектов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков адресовал вопрос о системе финансирования культурных проектов в связи с делом режиссера Кирилла Серебренникова министерству культуры.

"Это вопрос муниципальным властям, там где есть театры, подотчетные муниципальным органам, и Минкультуры там, где учреждение подотчетно ему", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли несовершенства в системе финансирования культурных проектов, о которых начало говорить культурное сообщества в связи с делом Серебренникова.

По словам Пескова, "анализировать подобные системы" не является прерогативой Кремля. "Фактом основным в данной истории является то, что есть законодательство, есть правила, которые необходимо выполнять при использовании государственных денег. Вот и все. Здесь нет ни идеологии, ни вопроса совершенства или несовершенства той или иной системы. Есть правила, которые надо выполнять", — добавил он.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".