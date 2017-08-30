МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Проект "Музеи — детям" позволит увеличить музейную аудиторию на треть, сообщил замглавы департамента культуры Владимир Филиппов.

Масштабный проект "Музеи — детям" откроет для групп школьников и их сопровождающих возможность бесплатного посещения более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы, с 1 сентября.

"По нашим прогнозам, новая аудитория ребят, которые не ходили раньше в музей в силу разных причин, вырастет практически на треть. Мы рассчитываем, что более 4,5 миллиона посещений нам даст этот проект. Нам важно, чтобы все наши 90 адресов музеев включились в этот процесс. Все практически сделали доклады, что они к проектам готовы", — сказал Филиппов на заседании совета директоров музеев и выставочных залов в среду.

Он призвал коллег-музейщиков уделить максимальное внимание проекту, в том числе приветливо встречать ребят, чтобы им захотелось вернуться в музей.