Самарская филармония скорбит по Когану, который сотрудничал с ней 14 лет

САМАРА, 30 авг — РИА Новости. Самарская филармония, с которой Дмитрий Коган сотрудничал с 14 лет и был ее художественным руководителем, скорбит по скрипачу, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни. Ему было 38 лет.

"Самарская филармонии выражает искренние и глубокие соболезнования в связи со смертью Дмитрия Павловича Когана. С Самарской государственной филармонией знаменитого музыканта связывали плодотворные годы работы. Творческое сотрудничество Дмитрия Когана с Самарской филармонией началось, когда ему было 14 лет, и он с большим успехом выступил вместе с Симфоническим оркестром филармонии на фестивале "Молодые звезды ХХI века", — сообщили в филармонии.

Дмитрий Коган был художественным руководителем самарской филармонии с 2011 по 2013 год. Как сообщили в культурном учреждении, заслугой музыканта является создание камерного оркестра Volga Philharmonic из лучших солистов филармонии. Коллектив под руководством маэстро неоднократно выезжал на гастроли в Москву, другие города России, выступал в Швейцарии, открывал XIII международный фестиваль "Кремль музыкальный".

В 2013 году концерт "Пять великих скрипок" вместе с камерным оркестром Volga Philharmonic был представлен музыкантом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева, представителей мировой политической и бизнес-элиты. Также Дмитрий Коган был инициатором и художественным руководителем двух фестивалей: "Дни высокой музыки в Самаре" и Волжского фестиваля духовной музыки.

"Музыкант признавался, что был искренне счастлив работать в Самаре, где ему удалось осуществить интересные проекты. Он был благодарен артистам и сотрудникам филармонии за совместную работу, обожал чуткую, добрую самарскую публику, отмечал, что частичка его сердца навсегда останется в нашем городе", — сообщили в филармонии.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных. Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.