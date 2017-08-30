Самарская филармония скорбит по Когану, который сотрудничал с ней 14 лет

САМАРА, 30 авг — РИА Новости. Самарская филармония, с которой Дмитрий Коган сотрудничал с 14 лет и был ее художественным руководителем, скорбит по скрипачу, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни. Ему было 38 лет.
Дмитрий Коган был художественным руководителем самарской филармонии с 2011 по 2013 год. Как сообщили в культурном учреждении, заслугой музыканта является создание камерного оркестра Volga Philharmonic из лучших солистов филармонии. Коллектив под руководством маэстро неоднократно выезжал на гастроли в Москву, другие города России, выступал в Швейцарии, открывал XIII международный фестиваль "Кремль музыкальный".
"Музыкант признавался, что был искренне счастлив работать в Самаре, где ему удалось осуществить интересные проекты. Он был благодарен артистам и сотрудникам филармонии за совместную работу, обожал чуткую, добрую самарскую публику, отмечал, что частичка его сердца навсегда останется в нашем городе", — сообщили в филармонии.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных. Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.