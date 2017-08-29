В новом сезоне РАМТ представит премьеру пьесы Стоппарда "Проблема"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Свой 97-й сезон Российский молодежный театр (РАМТ) откроет новой версией спектакля "Эраст Фандорин", зрителей также ждут постановки молодых режиссеров и уже третья для РАМТа пьеса британца Тома Стоппарда, об этом сообщил художественный руководитель театра народный артист России Алексей Бородин во вторник на традиционном сборе труппы.

Театральный детектив "Эраст Фандорин" по роману Бориса Акунина "Азазель" представят на большой сцене 22 сентября. Текст Акунина будет использован еще в одной постановке: первой премьерой сезона станет композиция по трем пьесам, которую создаст художественный руководитель РАМТа.

"Я взял три произведения — "Последние дни" Булгакова, "Медного всадника" Пушкина и новую историческую пьесу Акунина. Мы уже начали репетировать. Думаем зимой выпустить. Первоначальное название спектакля "Последние дни", — рассказал РИА Новости Бородин.

© Фото : Мария Моисеева Художественный руководитель РАМТ Алексей Владимирович Бородин © Фото : Мария Моисеева Художественный руководитель РАМТ Алексей Владимирович Бородин

Третья пьеса Стоппарда

Как сообщил режиссер, известный британский драматург сэр Том Стоппард прислал в театр свою новую пьесу "Проблема". События в ней происходят в Институте мозга. Разговор о том, что первично — наше сознание или то, что существует помимо нашей воли, будет происходить непосредственно со зрителями, которые будут находиться на сцене.

"Это третья пьеса Стоппарда, которая будет идти в РАМТе. Кстати, спектакль "Берег утопии", в основе которого лежит первая пьеса драматурга, поставленная на нашей сцене, отметит в этом году 7 октября свое десятилетие", — пояснил Бородин.

Большая сцена для детей

В РАМТе в этом сезоне продолжится программа "Большая сцена для детей". В числе новых работ юных зрителей ждет спектакль по сказке "Черная курица" Антония Погорельского.

Новую работу по пьесе молодого драматурга Натальи Слащевой представит в новом сезоне Марина Брусникина. Спектакль будет называться "Хурма". Будут также осуществлять свои постановки молодые режиссеры — Александр Хухлин, Катя Половцева, Александр Пономарев, Алексей Золотовицкий.

Режиссер Олег Долин планирует освоить новое пространство и поставить спектакль в театральном дворе по одной из сказок Карло Гоцци "Зобеида".

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ Здание РАМТ © Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ Здание РАМТ

Москва — Мадрид

РАМТ и Национальный драматический центр (Мадрид) представят в начале ноября совместный проект. Испанский центр покажет на сцене РАМТа спектакль, поставленный режиссером Эрнесто Кабальеро по мотивам цикла романов Макса Ауба "Магический лабиринт".

С ответным визитом в Мадрид отправится в конце ноября Российский молодежный театр, который представит 24, 25 и 26 ноября на сцене Национального драматического центра спектакль Бородина "Демократия" по пьесе Майкла Фрейна.