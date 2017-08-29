Пермская опера в новом сезоне представит семь премьер

УФА, 29 авг – РИА Новости. Пермский театр оперы и балета в новом сезоне представит зрителям семь премьерных спектаклей, а откроется сезон 30 августа обновленной версией "Лебединого озера", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы театра.
По словам собеседника агентства, первая балетная премьера этого сезона состоится в декабре. Испанский хореограф, с 2008 года возглавляющий балет Нюрнберга, Гойо Монтеро поставит спектакль Asunder ("На части") на музыку Вагнера и Шопена. Вторая хореографическая премьера — балет "Щелкунчик" Петра Чайковского в авторской версии главного балетмейстера пермского театра Алексея Мирошниченко. В марте в репертуаре театра появится балет Леонида Десятникова "Опера" в постановке хореографа Алексея Ратманского, мировая премьера которого состоялась в 2014 году в театре Ла Скала. Ближе к завершению сезона зрители увидят четвертую премьеру балет "Шехеразада" Римского-Корсакова в постановке Алексея Мирошниченко.
По словам художественного руководителя театра Теодора Курентзиса, в новом сезоне будут и классические постановки, и современные, и ультрасовременные.
"Главное, что их объединяет, — это высокое качество. Нам удалось собрать все самое интересное и качественное в разных жанрах и направлениях, и мы представим это нашему зрителю", — сказал журналистам Курентзис.