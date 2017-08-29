Грымов осудил законопроект о введении взноса за прокат иностранных фильмов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Введение взноса за прокат фильма в России приведет к исчезновению качественного кино и господству американских блокбастеров, считает режиссер, художественный руководитель театра "Модернъ" Юрий Грымов, чьи слова цитирует пресс-служба театра.

Ранее на портале правовой информации разместили законопроект, согласно которому Минкультуры предлагает ввести взнос в размере 5 миллионов рублей за прокат фильмов, при этом не выплачивать этот взнос будет возможно, только если прокат не превысил 100 сеансов. Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года.

"Минкульт внятно, по буквам, диктует российским синефилам: у нас в кинотеатрах хорошего мирового кино не будет, не занимайте кинозалы, освобождайте помещения для американских блокбастеров, ваши эстетские вкусы никому не интересны. Это манифест Минкульта, который буквально трубит: если зарубежное кино, то только Голливуд. Только мегаприбыльные кинокомиксы. Только попкорн. Точка", — сказал Грымов.

По его словам, хорошую кассу в России собирают только блокбастеры, и их коммерческий успех свидетельствует "о полном упадке зрительской культуры в мире". Он отмечает, что с введением взноса министерство культуры возьмет в руки сито и примется отсеивать "неуспешные" с точки зрения кассы фильмы.

"Хорошего кино в мире осталось не так много. Голливуду пытаются противостоять Франция, Италия, интересно снимают азиатские режиссеры. Но их картины и раньше минимально доходили до российского зрителя, а теперь у таких фильмов просто нет шансов. И если на Западе появится свой Тарковский, мы об этом узнаем, но не увидим. И останется наш зритель один на один с Человеком-пауком", — подчеркнул Грымов.