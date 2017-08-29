Театры из 4 стран покажут спектакли на фестивале "Маршак" в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Театры из четырех стран покажут 20 спектаклей на детском театральном фестивале имени Самуила Маршака, который пройдет в Воронеже в дни осенних школьных каникул, сообщило во вторник правительство области.

Театральный фестиваль "Маршак" пройдет в Воронеже в третий раз, с 28 октября по 6 ноября 2017 года.

"В программе фестиваля 47 показов 20 спектаклей. Свои работы привезут коллективы из России, Казахстана, Норвегии и Латвии", — говорится в сообщении. Билеты на фестивальные показы поступят в продажу 8 сентября.

По информации облправительства, зрители смогут побывать на лекциях и мастер-классах.

Самуил Яковлевич Маршак — выдающийся детский поэт, переводчик, драматург. Он написал такие известные произведения, как "Двенадцать месяцев", "Кошкин дом", "Вот какой рассеянный". Переводил на русский язык Шекспира, Роберта Бернса, Киплинга и других зарубежных авторов. Детство писателя прошло в воронежской пригородной слободе Чижовка, где на мыловаренном заводе работал его отец.

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