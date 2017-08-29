"Школа драматического искусства" откроет сезон "Бесприданницей"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Премьерой спектакля "Бесприданница" по одноименной пьесе Александра Островского в постановке известного режиссера Дмитрия Крымова театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) откроет свой новый, 31-й сезон, сообщили во вторник на сборе труппы.

Поклонников единственного в своем роде "театра Дмитрия Крымова" ждет в самом начале сезона 14 сентября знакомство с новой работой режиссера, чьи спектакли высоко оценены не только в России, но и за рубежом, увенчаны многочисленными премиями. Крымов обратился к пьесе Островского "Бесприданница". Проект создан ШДИ совместно с продюсером театрального агентства "Арт-Партнер ХХI" Леонидом Роберманом. В главной роли — лауреат премии "Золотая Маска" Мария Смольникова.

"Эта "Бесприданница" — повод поговорить о русской жизни, особенно о том, что я думаю по поводу ужасных событий в связи с обысками и арестом Серебренникова. Надеюсь, что мне удастся высказаться, и что весь ужас и ненависть к происходящему будут выражены в моем спектакле", — сказал РИА Новости Крымов.

По словам режиссера, он взял "Бесприданницу" не для того, чтобы представить какое-то новое прочтение классической пьесы, важно, "что там внутри зарыто".

"Бесприданница" — одна из кардинальных пьес про русский беспредел. Про жизнь "купцов", которые устраивают свои порядки и, для которых чужая жизнь — ничто", — подчеркнул Крымов.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Ромео и Джульетта"

В конце года Лаборатория Крымова совместно с ГИТИСом представит спектакль "Ромео и Джульетта" по пьесе Шекспира, где будут заняты студенты курса Крымова и Евгения Каменьковича.

Вообще в этом сезоне классика займет главное место в новом репертуаре. Помимо Шекспира и Островского, в планах выпуск спектакля "Мертвые души" по поэме Николая Гоголя. Эту постановку совместно с художником Владимиром Ковальчуком представит Игорь Яцко. Премьера замечена на 27 октября.

Константин Мишин в ноябре планирует выпустить спектакль "Слуга двух господ" по пьесе Карло Гольдони. А Александр Огарев работает над спектаклем по пьесе "Дачники" Максима Горького, посвященного 150-летию со дня рождения писателя.

Кроме того, в середине декабря Огарев представит зрителям спектакль "Сюзанна" по пьесе современного норвежского драматурга Юна Фоссе, где в главной роли выступит народная артистка России Евгения Симонова.