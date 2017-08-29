Во Франции неизвестный подарил музею картину основоположника примитивизма

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Неизвестный посетитель подарил музею во французском Лавале картину основоположника "наивного искусства" Анри Руссо.

"Анонимный даритель побывал в музее в начале августа и был разочарован, что родной город Анри Руссо имеет в своем собрании только три его работы. Тогда он вернулся, чтобы передать музею пакет", — рассказала агентству Франс Пресс директор учреждения Антуанетта Ле Фалье.

По ее словам, к посылке прилагалось письмо, в которой незнакомец объяснял мотивы своего подарка, а также сертификат подлинности картины, подписанный экспертом-искусствоведом в декабре 1995 года.

Полотно размером 32,7 на 46,8 сантиметров находится в хорошем состоянии и изображает рыбака на фоне сельского пейзажа, который художник разнообразил трубой фабричного предприятия.

Анри Руссо родился в городке Лаваль в 1844 году в семье сантехника. После службы в армии устроился на работу во французскую таможню, из-за чего впоследствии получил прозвище "Таможенник". Живописью стал заниматься уже в зрелом возрасте, не имея соответствующего образования. Сейчас картины Руссо выставляются в самых известных музеях мира. Художник является одним из самых известных представителей примитивизма.