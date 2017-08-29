На ВДНХ появится концертный зал на четыре тысячи человек

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Концертный зал, рассчитанный на 4 тысячи посадочных мест, появится в обновленном 70-м павильоне ("Монреальский") в зоне "Экспо" на ВДНХ в Москве, сообщила журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева.

"70-й павильон, помимо конгрессно-выставочной функции, будет иметь еще концертную функцию", — сказала она. По ее информации, общая площадь здания составит более 63 тысяч квадратных метров, 6,7 тысячи из них отведут под выставочное пространство.

В настоящее время в центре Москвы наблюдается нехватка концертных залов, считает Проничева.

"Мы как раз предполагаем реализовывать в 70-м павильоне, в том числе, и концертную функцию на 4 тысячи мест, что позволит дополнительно придать экономическую эффективность с точки зрения реализации проекта", — добавила она.

Проничева напомнила, что 70-й павильон был представлен на Всемирной выставки в Монреале в 1967 году, а затем переехал на ВДНХ.

Ранее власти Москвы объявили конкурс на определение инвестора обновленного конгрессно-выставочного центра Москвы, который будет создан на базе ВДНХ "Экспо". В проект предполагается привлечь частные инвестиции в объёме более 22 миллиардов рублей. Заявочная кампания открытого конкурса продлится до 21 декабря.