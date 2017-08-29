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Культура

В Малом театре рассказали о премьерах нового сезона

14:4429.08.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗрительный зал Основной сцены Малого театра. Архивное фотоЗрительный зал Основной сцены Малого театра. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Премьеры спектаклей "Царь Борис" по пьесе Алексея Толстого, "Визит старой дамы" Фридриха Дюрренматта и "Таланты и поклонники" Александра Островского пройдут на сцене Малого театра в новом сезоне, сообщил художественный руководитель Юрий Соломин на сборе труппы во вторник.

Премьеры

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Перед началом сбора труппа поприветствовала старейших артистов театра и почтила минутой молчания ушедших из жизни актеров. Также некоторым членам коллектива вручили награды и благодарности за более чем тридцатилетнюю работу в театре.

"В этом сезоне мы запустим спектакль "Король Лир", "Женитьбу" Гоголя, "Царь Борис" Алексея Толстого", — сказал Соломин.

262-й сезон в Малом театре откроется "Горем от ума" 2 сентября. Премьера "Короля Лира" запланирована на 10 сентября, заглавную роль исполнит Народный артист России Борис Невзоров.

По словам Соломина, также на старой сцене театра сыграют "Талантов и поклонников" Островского, а группа артистов из Израиля поставит "Визит старой дамы".

Современный театр

Фасад отреставрированного исторического здания Московского музыкального театра Геликон-опера
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Не обошлось без поздравлений самого художественного руководителя, именно в этот день шестьдесят лет назад в театр пришёл молодой выпускник Щепкинского училища Юрий Соломин. По этому поводу сотрудники театра и министр культуры Владимир Мединский вручили Соломину два больших букета алых роз.

"Юрий Мефодьевич, поздравляю с шестидесятилетием службы в Малом театре. Это особый театр, я рад приветствовать вас всех в реконструированном историческом здании… Пожелать хотелось бы только одного – для нас всех Малый театр – это не только старейший театр страны, хранитель традиций, но сегодня, глядя на процессы, которые происходят во всем мире, и страны, где нет репертуарного театра и где есть обширные театральные традиции, можно сказать, что традиции классического театрального искусства, которые были заложены нашими предками в античности, они размываются", — сказал Мединский.

По его словам, в этот момент Малый театр являет собой "скалу, форпост", на котором держится вся мировая театральная культура. "Хотелось бы, чтобы было больше премьер. Мне кажется, было бы здорово, если бы было больше спектаклей о современной жизни, наших современниках", — добавил министр.

Привлечение зрителей

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Соломин напомнил, что в прошлом сезоне театр ездил на огромное количество гастролей, в том числе в Ташкент, Ставрополь, Симферополь, Севастополь, Ульяновск, Курск и Брянск.

Директор театра Тамара Михайлова проиллюстрировала это сухими цифрами. На гастролях артисты показали зрителям 33 спектакля в 11 городах и заработали 23 миллиона рублей. Всего, по её словам, за прошлый год театр отыграл 408 спектаклей, заработав более 259 миллионов рублей. В этом же сезоне театр планирует поставить 517 спектаклей.

Также Михайлова подчеркнула, что театр должен искать новые формы для привлечения зрителей.

"В Большом театре проходит замечательный спектакль "Щелкунчик" и уже считается хорошим тоном перед Новым годом сходить на этот спектакль. У нас есть прекрасный спектакль "Снежная Королева". Почему бы нам не организовать вечера для детей на сцене Малого театра перед Новым годом", — пояснила она.

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