С сентября московские музеи начнут бесплатно работать для школьников

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Московские музеи с 1 сентября для школьников будут работать бесплатно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Для того чтобы вам проще было решать вопросы интеграции с возможностями научными, производственными и культурными, с 1 сентября этого года мы делаем музеи Москвы бесплатными для московских школьников", — заявил Собянин на заседании городского открытого педагогического совета во вторник.

В ответ директора московских школ, присутствовавшие на педсовете, бурно зааплодировали.

"Я надеюсь, услышав ваши аплодисменты, что вы максимально будете использовать эту возможность", — сказал мэр.