В Дарвиновском музее открылась выставка "Неуемный Дон Кихот"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На выставке "Неуемный Дон Кихот" скульптора Вячеслава Почечуева в Дарвиновском музее представят карикатуры и деревянные скульптуры из фонда музея и коллекции самого мастера,сообщает официальный портал мэра Москвы. Выставка пройдет до 8 октября.

Вячеслав Почечуев начинал работать с карикатур: его рисунки появлялись на страницах журналов "Крокодил", "Советский Союз" и "Огонек". После этого Почечуев работал художником-скульптором на "Мосфильме": его авторству принадлежат декорации к картине "Руслан и Людмила" и знаменитая машина времени из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

В 1960-е годы мастер начал работать в жанре деревянной скульптуры и переехал из Москвы на Камчатку. Работать в жанре деревянной скульптуры мастер начал в 1960-е годы, уехав из Москвы на Камчатку. За свою жизнь Вячеслав Почечуев создал более тысячи работ.