В парке "Сокольники" откроется выставка шедевров каллиграфии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На фестивальной площади парка "Сокольники" с 1 по 10 сентября пройдет VI Международная выставка каллиграфии. В этом году девизом экспозиции стал слоган "За жизнь", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Посетители увидят шедевры европейской, восточной и славянской каллиграфии. Авторами работ стали 200 мастеров из 50 стран мира.

В программу мероприятия войдут лекции, презентации, мастер-классы. Гости выставки также смогут попробовать свои силы в каллиграфии под руководством российских и зарубежных специалистов.