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Культура

Эксперт объяснил скромные сборы российских фильмов

18:3728.08.2017
(обновлено: 18:38 28.08.2017)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Низкие кассовые сборы российских фильмов летом объясняются тем, что российские кинематографисты боятся конкуренции с зарубежными блокбастерами и поэтому не рискуют выпускать свои фильмы в это время, сообщил РИА Новости в понедельник специалист компании Movie Research Александр Лужин.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
Минкультуры призвало не делать выводы о состоянии кино по окупаемости летом
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что летом 2017 года в российском прокате была лишь одна прибыльная картина — комедия "Бабушка легкого поведения". Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон "провальным" из-за слабого продвижения фильмов перед выходом в прокат. Всего, по данным издания, с начала года окупились только четыре российских фильма — "Притяжение", "Гуляй, Вася", "Невеста" и "Бабушка легкого поведения".

"Летний период традиционно является периодом крупных американских блокбастеров. Так исторически сложилось, что в американский и мировой прокат именно в этот период выходит большое количество сильных фильмов, которые получают хорошие сборы. Поэтому российские кинематографисты обычно боятся выводить свои фильмы, которые имеют хорошие коммерческие перспективы, в кинотеатры в этот период, потому что они сталкиваются с жёсткой конкуренцией со стороны американских кассовых фильмов", — сказал Лужин.

По его словам, если посмотреть на данные прошлого года, можно увидеть, что за летний период также, как и в этом году, фильмов, которые могли потенциально собрать большую аудиторию, не выходило. Так, три фильма, которые выходили летом в прошлом году, собрали более 40 миллионов рублей — это "Диггеры", "Спарта" и "Завтрак у папы".

Кинотеатр. Архивное фото
© Илья Питалев
В Минкультуры предложили меры по поддержке российского кино
"Но и эти показатели — это совсем небольшие сборы даже для российского кино. Сборы "Бабушки лёгкого поведения" можно сказать достаточно хорошие, потому что наши фильмы традиционно не выходят в этот период, а те, которые выходят, на сборы особенно не претендуют", — пояснил собеседник агентства.

При этом он добавил, что говорить о том, что российское кино находится в минорном состоянии, не совсем правильно." Российское кино развивается и его показатели, как это отмечалось неоднократно, в этом году достаточно неплохие, они даже опережают немного показатели прошлого года. В принципе, можно надеяться на то, что этот год станет, положительным с точки зрения результатов для российского кино", — добавил эксперт.

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