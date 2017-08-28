В Минкультуры предложили меры по поддержке российского кино

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство культуры РФ предлагает создать специальный резерв для развития кинематографа, в частности, в целях производства и проката российских фильмов, следует из текста законопроекта, размещенного на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, "специальный резерв денежных средств на развитие кинематографии" создается в целях поддержки производства и проката национальных фильмов, в том числе в целях финансового обеспечения и (или) возмещения расходов, связанных с производством и прокатом национальных фильмов. При этом формироваться резерв будет с помощью специального отчисления в размере пяти миллионов рублей за выпуск фильма в прокат (более 100 сеансов). В то же время лицо, не уплатившее это отчисление, должно будет уплатит его с учетом пени в 1% от невыплаченной суммы.

В материале уточняется, что формирование резерва будет осуществляется уполномоченной на это правительством РФ некоммерческой организацией. В этой организации предлагается создать наблюдательный совет, который будет контролировать деятельность по формированию резерва и расходованию средств.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщил, что ведомство планирует ввести взнос за выход фильма в прокат для всех фильмов, как зарубежных, так и отечественных. Однако, по задумке министерства, последним эти средства государство должно будет возвратить. В опубликованном законопроекте механизм возврата денег никак не предусмотрен.