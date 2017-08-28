Театр "Геликон-опера" подготовил семь премьер в новом сезоне

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Московский театр "Геликон-опера" откроет 31 августа новый 28-й сезон громкой премьерой — оперным спектаклем "Трубадур" Верди, зрителей ждет несколько новых проектов с участием иностранных гостей, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра народный артист России Дмитрий Бертман.

Совместные постановки и проекты

На сборе труппы, которая состоялась в понедельник, Бертман рассказал о предстоящих планах.

"В этом сезоне в мае-июне мы представим на нашей сцене совместную с дюссельдорфским театром Deutsche Oper am Rhein постановку оперу Римского-Корсакова "Золотой петушок", премьера которой состоялась в прошлом сезоне в Германии. И в одном из спектаклей, как это было в Дюссельдорфе, на нашей сцене будут петь немецкие и российские певцы", — рассказал РИА Новости Бертман.

По словам худрука, в этом году на сцене "Геликон-оперы" будет выступать много иностранцев. В рамках фестиваля современного танца DanceInversion на сцене зала "Стравинский" выступит Национальный балет Марселя, а 2-3 декабря — Джессика Ланг Данс из США.

"Открываемся мы премьерой прошлого сезона "Трубадур", где моим соавтором в создании спектакля был испанский дирижер Оливер Диаз. Я вообще считаю, что привлечение зарубежных актеров, режиссеров, дирижеров очень важно, поскольку культура сегодня — это главный оплот мира. Не случайно новый совместный проект нашего театра и Оперы Монреаля — концерт, где будут выступать канадские и российские певцы, мы назвали "Послы мира", — сказал Бертман.

Премьеры, фестивали, балы и вечера

В новом сезоне состоятся премьеры новых версий опер Чайковского "Пиковая дама" и "Мазепа". В моноспектакле "Человеческий голос" Пуленка впервые выйдет Тамара Гвердцители. В мае-июне состоится премьера оперы Рахманинова "Алеко" в постановке Ростислава Протасова.

Новинка сезона — вечер одноактных опер, который состоится 1 февраля 2018 года. Публике будут представлены "Служанка-госпожа" Перголези и "Телефон" Менотти.

"В апреле 2018 года зрители вновь увидят мировую премьеру прошлого сезона — спектакль "Чаадский" Серебренникова. Вместе с Кириллом работали его ассистенты, так что, даже если ему не удастся порепетировать, они смогут это сделать за него", — рассказал режиссер.

Театр не забыл и о своих юных зрителях. Начиная с сентября, для малышей будет идти новый спектакль "В гостях у оперной сказки", а в декабре и январе детей и родителей приглашают на новогоднюю премьеру новогоднего семейного мюзикла "Сон в зимнюю ночь".

В рамках театрального фестиваля "Видеть музыку" на сцене Геликон-оперы выступят три театра: Санкт-Петербургский музыкальный "Зазеркалье", Камерный музыкальный "Санктъ-Петребургъ Опера" и Алтайский театр музыкальной комедии. "Геликон-опера" также примет участие в этом фестивале и 5 декабря представит оперу " Садко".

Поздравление с юбилеем

Множество специальных проектов ждут зрителей "Геликон-оперы" в новом сезоне. Одно из событий запланировано на 14 октября, когда театр будет отмечать 85-летний юбилей выдающегося дирижера, народного артиста СССР Владимира Федосеева, который с прошлого сезона является музыкальным руководителем театра. На сцене в этот вечер будут звучать два оркестра — "Геликон-оперы" и Большой симфонический им. Чайковского, который возглавляет Федосеев.