Минкультуры призвало не делать выводы о состоянии кино по окупаемости летом

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Делать выводы о состоянии российской киноиндустрии, основываясь только на летних кассовых сборах, некорректно, а тем более говорить, что в развитии отрасли наметились проблемы, сообщил РИА Новости глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов в понедельник.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что летом 2017 года в российском прокате была лишь одна прибыльная картина — комедия "Бабушка легкого поведения". Всего, по данным издания, с начала года окупились только четыре российских фильма: "Притяжение", "Гуляй, Вася", "Невеста" и "Бабушка легкого поведения".

"Не совсем корректно делать выводы об общем состоянии отечественной киноиндустрии лишь на основании "летних" цифр. Несмотря на то что (министр культуры) Владимир Мединский неоднократно обозначал проблему неравномерного выхода наших фильмов в прокат в течение года, лето — это действительно сезон отпусков, поэтому российские продюсеры традиционно стремятся выбрать для своих премьер другое время", — сказал Тельнов.

По его словам, если посмотреть на предыдущие несколько лет, то в летние месяцы ситуация в России год от года примерно одинакова. "Кстати, комедия "Бабушка легкого поведения" появилась в прокате уже во второй половине августа, то есть ее успели застать те зрители, которые возвращаются после отдыха. И уж точно это не повод говорить о том, что в развитии отрасли наметились проблемы", — подчеркнул собеседник агентства.

По состоянию на 28 августа 2017 года, общие кассовые сборы российских фильмов приблизились к отметке в 7 миллиардов рублей, тогда как за весь 2016 год отечественные фильмы собрали 8,6 миллиарда рублей. "То есть мы видим все основания полагать, что этот год станет рекордным для российского кино по кассовым сборам", — добавил Тельнов.