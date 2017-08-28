Минкультуры призвало не делать выводы о состоянии кино по окупаемости летом

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Делать выводы о состоянии российской киноиндустрии, основываясь только на летних кассовых сборах, некорректно, а тем более говорить, что в развитии отрасли наметились проблемы, сообщил РИА Новости глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов в понедельник.
"Не совсем корректно делать выводы об общем состоянии отечественной киноиндустрии лишь на основании "летних" цифр. Несмотря на то что (министр культуры) Владимир Мединский неоднократно обозначал проблему неравномерного выхода наших фильмов в прокат в течение года, лето — это действительно сезон отпусков, поэтому российские продюсеры традиционно стремятся выбрать для своих премьер другое время", — сказал Тельнов.
По состоянию на 28 августа 2017 года, общие кассовые сборы российских фильмов приблизились к отметке в 7 миллиардов рублей, тогда как за весь 2016 год отечественные фильмы собрали 8,6 миллиарда рублей. "То есть мы видим все основания полагать, что этот год станет рекордным для российского кино по кассовым сборам", — добавил Тельнов.