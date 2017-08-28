Российская киноиндустрия держится "молодцом", заявил Мединский

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в условиях свободного рынка российская киноиндустрия держится "молодцом", а провальные кассовые сборы можно отнести только к итогам лета.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что летом 2017 года в российском прокате была лишь одна прибыльная картина — комедия "Бабушка легкого поведения". Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон "провальным" из-за слабого продвижения фильмов перед выходом в прокат. Всего, по данным издания, с начала года окупились только четыре российских фильма — "Притяжение", "Гуляй, Вася", "Невеста" и "Бабушка легкого поведения".

"Доля нашего кино в прокате 20%. И это — в условиях абсолютно свободного "гайдаровского рынка", чего нет ни в одной стране, пытающейся развивать национальный кинематограф. Был бы серьезный госпротекционизм, о необходимости которого давно говорит Минкультуры (Франция, Польша, Китай и прочие), — показатели были бы еще лучше. А в этих условиях наша киноиндустрия — молодцы. И зрителям — отдельный поклон. Слово "провал" можно отнести исключительно к итогам проката этим летом… Летом наших фильмов выходит мало, почти, увы, без рекламы, и сборы потому низкие", — написал Мединский в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, сборы российского кино на сегодня составили 7 миллиардов рублей, тогда как пару лет назад кинотеатры примерно столько же зарабатывали за целый год. При этом по итогам 2017 года ожидается новый рекорд по сборам с 1991 года, отметил министр.