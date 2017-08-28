Киновед оценил шансы "Матильды" на "Оскар"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов считает скандал вокруг картины Алексея Учителя "Матильда" необоснованным и не видит ничего страшного, если ее создатели выдвинут ленту на получение "Оскара" от России, хотя и считает такое решение ошибочным из-за наличия более серьезного конкурента.
Картина удивила
"Картина меня удивила, потому что она оказалась не совсем тем, что я ожидал. Я ожидал картину такую академическую сбалансированную политически, а это картина о любви, о страсти, которая накладывается на необходимость служения отечеству и выполнения предписаний, с которыми это связано. Это история трагическая, но она просто про любовь, она не про святость, не про Бога, а про то, как молодой человек увлекся красивой балериной и каким образом развивались их отношения", — заявил РИА Новости в понедельник Разлогов.
По его словам, из-за романа у Николая возник конфликт с невестой и матерью, роль которой исполнила Ингеборга Дапкунайте. По мнению Разлогова, эта роль оказалась самой интересной в фильме.
Скандал не оправдан
По мнению киноведа, все конфликты в фильме имели личный характер, а не политический. "Из политического там только Ходынское поле и катастрофа, которая там произошла, и то она показана без натуралистических эксцессов, которая завершает картину и как бы намекает на то, что будет в будущем. Поэтому для всех истерик не вижу никаких оснований, кроме того, что наше общество нестабильно и уже не знает, во что верить, но это характеристика общества, это не характеристика картины", — подчеркнул собеседник агентства.
Разлогов назвал слабостью картины то, что главные роли исполняют актеры, которые играют на иностранном языке, а потом их дублируют на русский язык. "Это не позволяет разыгрывать какие-то интимные чувства, которые после дубляжа уже отчуждаются. Но это неизбежно при том, что режиссер выбрал иностранцев для исполнения главных ролей. Но это профессиональные претензии, не претензии политические и религиозные. Картина получилась лучше, чем я ожидал", — заметил он.
Выдвинуть на "Оскар" было бы ошибкой
"Если ее ("Матильду") выдвинут на "Оскар", ничего страшного не произойдет, хотя для меня реально на "Оскар" претендует только одна картина "- Нелюбовь" Звягинцева, она вне конкуренции в этом плане. Если режиссер "Матильды" захотел соревноваться, это хорошо", — подчеркнул киновед.
При этом он заметил, что скандал с "Матильдой" на "Оскаре" не будет иметь никакого значения, он будет иметь значение только при выдвижении на него в России, а там "на это глубоко плевать".
"Исторический сюжет, постановка картины качественная имеют значение, но этого недостаточно. Если выдвинут, ничего страшного не произойдет, просто произойдет очередная ошибка. Но такая имеющая под собой основание. Если бы я был членом, я бы голосовал, просто исходя из той идиотской ситуации, в которую она поставлена у нас в стране, в защиту репутации, хотя у Звягинцева шанс больше, но гарантий никаких нет", — уточнил собеседник агентства.