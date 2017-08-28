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Культура

Киновед оценил шансы "Матильды" на "Оскар"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (94)
15:0528.08.2017
(обновлено: 15:06 28.08.2017)
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© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"Кадр из фильма МатильдаКадр из фильма Матильда
© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов считает скандал вокруг картины Алексея Учителя "Матильда" необоснованным и не видит ничего страшного, если ее создатели выдвинут ленту на получение "Оскара" от России, хотя и считает такое решение ошибочным из-за наличия более серьезного конкурента.

Статуэтки Оскара. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Картина удивила

"Картина меня удивила, потому что она оказалась не совсем тем, что я ожидал. Я ожидал картину такую академическую сбалансированную политически, а это картина о любви, о страсти, которая накладывается на необходимость служения отечеству и выполнения предписаний, с которыми это связано. Это история трагическая, но она просто про любовь, она не про святость, не про Бога, а про то, как молодой человек увлекся красивой балериной и каким образом развивались их отношения", — заявил РИА Новости в понедельник Разлогов.

По его словам, из-за романа у Николая возник конфликт с невестой и матерью, роль которой исполнила Ингеборга Дапкунайте. По мнению Разлогова, эта роль оказалась самой интересной в фильме.

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме "Матильда"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме "Матильда"

Скандал не оправдан

Съемки фильма Матильда. Архивное фото
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
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Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

По мнению киноведа, все конфликты в фильме имели личный характер, а не политический. "Из политического там только Ходынское поле и катастрофа, которая там произошла, и то она показана без натуралистических эксцессов, которая завершает картину и как бы намекает на то, что будет в будущем. Поэтому для всех истерик не вижу никаких оснований, кроме того, что наше общество нестабильно и уже не знает, во что верить, но это характеристика общества, это не характеристика картины", — подчеркнул собеседник агентства.

Разлогов назвал слабостью картины то, что главные роли исполняют актеры, которые играют на иностранном языке, а потом их дублируют на русский язык. "Это не позволяет разыгрывать какие-то интимные чувства, которые после дубляжа уже отчуждаются. Но это неизбежно при том, что режиссер выбрал иностранцев для исполнения главных ролей. Но это профессиональные претензии, не претензии политические и религиозные. Картина получилась лучше, чем я ожидал", — заметил он.

Выдвинуть на "Оскар" было бы ошибкой

Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Скандал с "Матильдой" не повлияет на планы Учителя получать господдержку
До 1 октября российский оскаровский комитет должен выбрать претендента от России в категории "Лучший фильм на иностранном языке". При этом о своем желании поучаствовать в оскаровской гонке заявили Учитель, продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский.

"Если ее ("Матильду") выдвинут на "Оскар", ничего страшного не произойдет, хотя для меня реально на "Оскар" претендует только одна картина "- Нелюбовь" Звягинцева, она вне конкуренции в этом плане. Если режиссер "Матильды" захотел соревноваться, это хорошо", — подчеркнул киновед.

При этом он заметил, что скандал с "Матильдой" на "Оскаре" не будет иметь никакого значения, он будет иметь значение только при выдвижении на него в России, а там "на это глубоко плевать".

"Исторический сюжет, постановка картины качественная имеют значение, но этого недостаточно. Если выдвинут, ничего страшного не произойдет, просто произойдет очередная ошибка. Но такая имеющая под собой основание. Если бы я был членом, я бы голосовал, просто исходя из той идиотской ситуации, в которую она поставлена у нас в стране, в защиту репутации, хотя у Звягинцева шанс больше, но гарантий никаких нет", — уточнил собеседник агентства.

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