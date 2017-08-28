Фонд кино: летние сборы зарубежных фильмов очень низкие в этом году

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Кассовые сборы зарубежных фильмов в российском прокате этим летом рискуют стать самыми низкими за последние три года, составив 10,4 миллиарда рублей против 11,6 миллиарда рублей в 2016 году, сообщили в пресс-службе Фонда кино в понедельник.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что летом 2017 года в российском прокате была лишь одна прибыльная картина — комедия "Бабушка легкого поведения". Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон "провальным" из-за слабого продвижения фильмов перед выходом в прокат. Всего, по данным издания, с начала года окупились только четыре российских фильма — "Притяжение", "Гуляй, Вася", "Невеста" и "Бабушка легкого поведения".

"Летом 2017 года в прокат вышло 79 зарубежных фильмов, 60 — в 2015 году, 64 — в 2016 году. Однако кассовые сборы картин зарубежного производства рискуют стать самыми низкими за последние три года. Этим летом они составили 10,4 миллиарда рублей по состоянию на 28 августа, 11,6 миллиарда рублей — в 2016 году, 10,5 миллиарда рублей — в 2015 году", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в Фонде уточнили, что отечественное кино в летние месяцы традиционно демонстрирует низкие показатели из-за значительного числа голливудских блокбастеров. В то же время доля российского кино по сборам составила 4,8% от совокупных сборов рынка, а сборы российского кино за лето 2017 года составят около 550 миллионов рублей.

"Для сравнения в прошлом рекордном для российского кино году эта доля была равна только 2,2%. В летние месяцы 2017 года отечественные фильмы привлекли в кинотеатры страны 2,4 миллиона зрителей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года (1,3 миллиона человек)", — добавили в пресс-службе.