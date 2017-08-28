Вышел в плюс: назван российский фильм, окупившийся в летнем прокате

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лишь один российский фильм — "Бабушка легкого поведения" — окупился в прокате летом 2017 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на портал kinodata.pro.

По данным газеты, фильм Марюса Вайсберга собрал в России и странах СНГ 130 миллионов рублей. При этом общий бюджет картины составил 90 миллионов рублей.

Лето традиционно считается неудобным сезоном для кинопроката. В последний раз российский фильм окупался за летние месяцы в 2015 году. Тогда прибыль своим создателям принесла драма "Решала-2".

Всего с начала 2017 года года в прокате окупились четыре российских фильма. Кроме "Бабушки легкого поведения", в этот список вошли "Притяжение" Федора Бондарчука, комедия Романа Каримова "Гуляй, Вася" и хоррор "Невеста" (режиссер — Святослав Подгаевский).

Причины летнего провала

Заместитель главного редактора Kinobusiness.com Евгений Володин согласился с тем, что лето в России традиционно считается "низким" периодом для кинопроката.

"В Америке лето — сезон блокбастеров, у нас все с точностью до наоборот: летом люди не очень рвутся в кинотеатры, а стараются куда-то уехать, а в этом году у нас половины лета не было вообще, во вторую половину все старались наверстать. Летом российские продюсеры стараются ничего серьезного, что может собрать деньги, не выпускать, берегут фильмы к началу учебного года, на школьные каникулы. Основная драка за прокат — в начале января", — пояснил эксперт.

По словам Володина, сейчас трудно определить, окупился тот или иной фильм или нет, поскольку помимо проката в кинотеатрах создатели картин имеют и другие источники дохода.

Успех "Малыша на драйве"

"Проблема в том, что по половине российских фильмов у нас нет точных данных по бюджету, продюсеры их тщательно скрывают обычно. Мы всегда считали, что фильм окупился, если он собрал больше своего производственного бюджета в два раза. Сейчас маркетинговый бюджет зачастую приближается к производственному и говорить "окупился", "не окупился" не совсем корректно. Кроме кинотеатров, у нас есть еще очень много других платформ, на которых фильмы зарабатывают деньги, — продажа видео, показ в других странах, показ по телевидению, доходы от которых ни один продюсер не будет афишировать, у нас экономика такая", — подчеркнул заместитель главреда Kinobusiness.com.

По данным Kinobusiness.com, в минувшие выходные лидером российского проката стал фильм британского режиссера Эдгара Райта "Малыш на драйве". Картина, в которой рассказывается о подростке в услужении у мафии, собрал 156,7 миллиона рублей.

Самая успешная российская лента — "Бабушка легкого поведения" — заняла второе место, заработав за выходные 74,1 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнул "Эмоджи фильм", чьи сборы составили 66,6 миллиона рублей.

В пятерку также вошли фантастическая картина Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" (66 миллионов рублей) и боевик "Телохранитель киллера" (56 миллионов).