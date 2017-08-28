На ВДНХ выступил Большой симфонический оркестр

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На водной сцене в Зеленом театре ВДНХ выступили музыканты Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева и лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

На концерте прозвучали фрагменты классических сочинений, аранжировки джазовых хитов и мировые премьеры новых произведений. 14-летний москвич Андрей Рязанцев презентовал концерт для кларнета с оркестром, который был написан специально для него. Необычным музыкальным подарком порадовал слушателей член жюри трубач-виртуоз Вадим Эйленкриг, который вышел на сцену с молодым коллегой.

Конкурс "Щелкунчик" позволяет молодым исполнителям заявить о себе, получить поддержку музыкальных академий, фондов, агентств и звукозаписывающих компаний.