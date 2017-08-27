МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил кинематографистов с Днем российского кино, отметив, что отечественный кинематограф с каждым годом укрепляет свои позиции.

"История кинематографа в России насчитывает более 120 лет. За это время кино прочно вошло в нашу жизнь, заняв в ней особое место – самого любимого и востребованного вида искусства. Ежегодно десятки миллионов людей приходят в тысячи кинотеатров по всей стране, отдавая своё предпочтение лентам российского производства. Такое признание и активность со стороны зрителей – лучшая награда для создателей этих картин, свидетельство огромного потенциала нашей киноиндустрии", — цитирует пресс-служба слова министра.

Министр подчеркнул, что мы по праву гордимся великими мастерами режиссуры, драматургии, актёрской игры, которых подарил мировой культуре отечественный кинематограф.

"И наша сегодняшняя задача – удержать высокую планку, заданную предшественниками, сохранить и преумножить богатые художественные традиции российского кино", — отметил Мединский.

По словам министра, российская киноотрасль c каждым годом "укрепляет свои позиции, а качественное и достойное кино становится доступнее для жителей".

"В малых городах и сёлах открываются новые площадки для кинопоказов, неуклонно растёт доля наших фильмов в прокате. Очень важно, что эти преобразования осязаемы и с воодушевлением встречены самим зрителем. Уверен, впереди российский кинематограф ждёт немало прекрасных и зрелищных страниц", — резюмировал министр.