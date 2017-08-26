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Культура

Мединский дал старт акции "Ночь кино" в Музее Москвы

19:3126.08.2017
(обновлено: 19:42 26.08.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и актер Евгений Герасимов в Музее Москвы во время всероссийской акции Ночь киноМинистр культуры РФ Владимир Мединский и актер Евгений Герасимов в Музее Москвы во время всероссийской акции Ночь кино
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил надежду, что количество посетителей Ночи кино превысит 300 тысяч человек по всей стране, об этом он объявил на торжественном открытии акции во дворе Музея Москвы в субботу.

Зрители в кинотеатре Пионер в Парке Горького
© РИА Новости / Максим Блинов
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Федеральная акция "Ночь кино" пройдет во второй раз в День российского кино. В течение двух дней — 26 и 27 августа — россиян ждут кинопоказы под открытым небом, премьеры, концерты, а также экспозиции, посвященные киноискусству. По всей стране будут задействованы более 2,5 тысячи площадок.

"Начиная с прошлого года, Года российского кино, появилась "Ночь кино". В прошлом году число посетителей с трудом считали, не было системного подсчета, но полагали, что не менее 300 тысяч человек по всей стране. Надеемся, что эту цифру мы увеличим в этом году, несмотря на погоду. У нас отличная программа", — сказал Мединский.

Министр напомнил, что, по опросам ВЦИОМ, 72% жителей России, спонтанно посещая кинотеатр, предпочитают сеансы отечественного кино голливудскому.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Flickr / rpb1001
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"Мы все должны стремиться к тому, чтобы придя в кино и увидев в одно время российский фильм и иностранный, все стопроцентно пошли на российский фильм. Значит, тогда мы работаем хорошо", — заключил Мединский.

Он добавил, что акция продлится два дня — большое количество мероприятий состоится в воскресенье на разных площадках.

На открытии акции также присутствовал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов.

"Уникальность этой акции в том, что каждый регион имеет возможность сделать свою собственную программу. В этом году мы будем отмечать юбилей нашего города, мейнстримом этой акции здесь станут фильмы о Москве, это огромная тема… У нас сотни мероприятий самых разных — кинопоказы, ретро-показы и премьерные показы, встречи с режиссерами и артистами, показы фильмов, которые не имеют широкой прокатной судьбы. Это большой праздник кино, где каждый может найти что-то для себя", — рассказал Кибовский.

Кадр из фильма Мистер Штайн идет в онлайн
© BE TV (2017)
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Главной сценой "Ночи кино" стал внутренний двор Музея Москвы, в котором специально для акции сооружен киноконцертный зал под открытым небом. В субботу, 26 августа, здесь пройдут презентация и показ сборника дипломных короткометражек студентов Московской школы кино. Зрители увидят фильмы-победители международных кинофестивалей, а также смогут пообщаться с режиссерами короткометражек.

Вечером состоится показ фильма "Время первых", сюжет которого рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. Представят блокбастер исполнитель главной роли актер Евгений Миронов и режиссер Дмитрий Киселев.

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