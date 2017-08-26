Фестиваль "Спасская башня". Прямая трансляция

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На Красной площади проходит десятый международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня". Он продлится до 3 сентября.

В нем примут участие музыкальные коллективы из Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италия, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Кельтский оркестр волынок и барабанов из Евросоюза, международные группы команд исполнителей шотландских танцев, а также Президентский оркестр, Центральный военный оркестр министерства обороны, Военный Образцовый оркестр почетного караула и ряд других российских музыкальных коллективов.

Организаторы мероприятия ожидают, что его посетят порядка 75 тысяч зрителей из России и зарубежных государств.