"Гоголь-центр" не стал переносить премьеру спектакля Серебренникова

МОСКВА, 25 авг. — РИА Новости. Премьера спектакля "Маленькие трагедии" в постановке отправленного под домашний арест Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре" состоится в ранее заявленные даты, сообщается на сайте театра.

"Премьера спектакля Кирилла Серебренникова "Маленькие трагедии" состоится в ранее заявленные даты — 15,16 и 17 сентября, а также 28 и 29 октября 2017 года", — говорится в сообщении.

Афиши на сентябрь и октябрь также остаются без изменений, подчеркнули в театре.

Кирилл Серебренников, задержанный по подозрению в хищении государственных средств, по решению суда находится под домашним арестом. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".