В Москве состоится фестиваль национальных литератур народов России

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гости Фестиваля национальных литератур народов России, который пройдет с 6 по 10 сентября на площадках юбилейной Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), увидят выступления национальных театров, послушают удмуртский рэп и продегустируют блюда разных народов, сообщает пресс-служба Роспечати.
"В рамках Фестиваля запланированы выступления национальных поэтов на 30 языках, презентации уникальных изданий, мастер-классы по национальным языкам, дегустации национальных блюд, экскурсии по национальной библиотеке народов России, театрализованные представления и музыкальные выступления", — говорится в сообщении пресс-службы.
"В Российской Федерации помимо русского языка существует около 100 национальных письменных языков, 59 из которых литературные – на них создаются художественные произведения, издаются книги и журналы, ставятся спектакли. Задача Фестиваля – познакомить гостей с разнообразием языков и литератур нашей многонациональной страны", — добавили в ведомстве.
Фестиваль пройдет в рамках программы поддержки национальных литератур народов России, которую реализует Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям под эгидой Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.