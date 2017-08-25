В Москве состоится фестиваль национальных литератур народов России

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гости Фестиваля национальных литератур народов России, который пройдет с 6 по 10 сентября на площадках юбилейной Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), увидят выступления национальных театров, послушают удмуртский рэп и продегустируют блюда разных народов, сообщает пресс-служба Роспечати.

Фестиваль национальных литератур народов состоится в России впервые. С 6 по 10 сентября жители и гости столицы получат уникальную возможность ознакомиться с национальными культурами и их достижениями на площадках ММКВЯ. Кроме того, часть мероприятий пройдут в рамках празднования Дня города.

"В рамках Фестиваля запланированы выступления национальных поэтов на 30 языках, презентации уникальных изданий, мастер-классы по национальным языкам, дегустации национальных блюд, экскурсии по национальной библиотеке народов России, театрализованные представления и музыкальные выступления", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Роспечати уточнили, что гости услышат удмуртский рэп, эвенское горловое пение, увидят нанайский танец с бубном и многое другое. Каждый день на главной сцене ММКВЯ будут выступать труппы национальных театров, среди которых Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Театр костюма и пластики Калмыцкой Государственной Филармонии, Бурятский государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева.

"В Российской Федерации помимо русского языка существует около 100 национальных письменных языков, 59 из которых литературные – на них создаются художественные произведения, издаются книги и журналы, ставятся спектакли. Задача Фестиваля – познакомить гостей с разнообразием языков и литератур нашей многонациональной страны", — добавили в ведомстве.

Фестиваль пройдет в рамках программы поддержки национальных литератур народов России, которую реализует Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям под эгидой Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.