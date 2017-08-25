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Культура

Большинство россиян одобряют прокат фильма "Матильда", показал опрос

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (93)
17:0725.08.2017
(обновлено: 17:15 25.08.2017)
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© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма МатильдаСъемки фильма Матильда
© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Большинство россиян, которые знают о конфликте вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", одобряют решение министерства культуры РФ разрешить прокат картины, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьера фильма Учителя "Матильда" пройдет в Мариинском театре 23 октября

Согласно данным опроса, большинство россиян (69%) не слышали о конфликте вокруг фильма. Лишь 27% в курсе ситуации, 4% не смогли ответить на поставленный вопрос. При этом 60% из тех, кто знаком с ситуацией, одобряют решение Минкультуры разрешить прокат фильма. Противоположного мнения придерживаются 13% опрошенных. Затруднились с ответом 27% респондентов.

Основные причины, по которым россияне одобряют допуск фильма к прокату, в том, что люди должны знать историю своей страны (9%), у них должна быть свобода выбора в искусстве (8%) и в искусстве должна быть свобода самовыражения (5%). Противники фильма заявляют об оскорблении чувств верующих, демонстрации аморального образа жизни, позоре личности Николая II. Об этом заявили менее 5% респондентов.

При этом больше половины (54%) знакомых и не знакомых с конфликтом вокруг фильма россиян уверены, что запрещать фильмы, театральные постановки, выставки недопустимо. Противоположного мнения придерживаются 35% респондентов, еще 12% не смогли ответить на этот вопрос.

Большинство опрошенных социологами россиян (47%) собираются посмотреть фильм "Матильда", 37% — не планируют, а 16% затруднились ответить.

Социологи опросили 1,5 тысячи человек из 104 населенных пунктов России. Информация о статистической погрешности не приводится.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме Матильда. Архивное фото
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Дмитрий Киселев заявил, что посмотрел "Матильду" и готов ее обсудить

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
summersector
Экранизированная ложь всегда привлекательнее любой правдивой экранизации, тем более если эта ложь имеет очевидный меркантильный интерес автора ! С таким же хладнокровием оболгали всех наших монархов, начиная с Ивана Грозного !
17:16
25.08.2017
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Liber RUS
Мы меньшинство! Теперь нас нужно защищать, а на фильм повесить бирку экстремизма.
17:25
25.08.2017
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