Фильм "Лето" о Цое не будут завершать без Серебренникова, заявил продюсер

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фильм "Лето" о ранних годах Виктора Цоя не будут завершать без режиссера Кирилла Серебренникова, работу приостановят после съемок некоторых технических сцен, сообщил продюсер картины Илья Стюарт.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК.

"Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам. Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров", — говорится в официальном заявлении продюсера.

Стюарт выразил уверенность, что фильм все же будет доснят.

Ранее сообщалось, что съемки картины должны были завершиться 31 августа. С участием Серебренникова успели отснять две трети фильма.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. На Серебренникове будет электронный браслет для контроля за его передвижениями. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.