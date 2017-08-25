Фильм "Лето" о Цое не будут завершать без Серебренникова, заявил продюсер

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фильм "Лето" о ранних годах Виктора Цоя не будут завершать без режиссера Кирилла Серебренникова, работу приостановят после съемок некоторых технических сцен, сообщил продюсер картины Илья Стюарт.
"Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам. Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров", — говорится в официальном заявлении продюсера.
Стюарт выразил уверенность, что фильм все же будет доснят.
Художественному руководителю "Гоголь-центра" Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. На Серебренникове будет электронный браслет для контроля за его передвижениями. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.