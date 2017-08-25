Миронов поддержал идею ввести квоты для зарубежного кино

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Необходимо поддерживать отечественный кинематограф, поэтому возможно ввести разумные квоты для зарубежных картин в российском кинопрокате, но это решение должны принять режиссеры и другие творческие люди, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Знаю, что во многих странах, в частности, во Франции, такие нормы действуют. И здесь никто не говорит о покушении на святое или о какой-либо цензуре. Конечно, мы должны думать о развитии нашего отечественного кинематографа. И сделать разумные квоты, я считаю это вполне возможным", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос журналиста, следует ли ввести в РФ искусственные барьеры для зарубежного кино.

Политик при этом подчеркнул, что, по его мнению, в решении данного вопроса "нужно отдавать право голоса людям творческим", например, кинорежиссерам и другим деятелям российского кинематографа. В любом случае, подчеркнул парламентарий, "главное, чтобы государство не отказывалось от финансирования этого важнейшего из направлений в искусстве".

Миронов рассказал и о том, каких фильмов не хватает сейчас на российских экранах, несмотря на то, что в целом качество кино в России растет.

"Действительно, у нас давно не было фильмов о человеке труда, не было фильмов о том, что называется, простом человеке, о человеке совестливом, который не ищет свое место в жизни, он давно его нашел, он просто отстаивает справедливость, отстаивает свои идеалы и свое право жить по правде. Мне кажется, вот такие фильмы нужны", — сказал парламентарий, подчеркнув, что это лишь его субъективное мнение.