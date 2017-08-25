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Культура

Выходные в Москве: выставка скульптуры "Пять измерений" и классика в кино

15:2625.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПоказ выставки Пять измеренийПоказ выставки Пять измерений
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Последние выходные лета москвичи могут провести на выставке "Музыка на костях" в музее "Гараж" или оценить достижения современной пластики в Третьяковской галерее на экспозиции "Пять измерений", посетить постановку "Ревизора" по мотивам одноименной пьесы Гоголя в Театре на Малой Бронной или спектакля "Baden-Баден", основанного на романе Тургенева, который покажут на сцене театра имени Моссовета, а также увидеть классику на большом экране в кинотеатре "Иллюзион".

Выставки

В музее современного искусства "Гараж" продолжает работу выставка "Музыка на костях". Именно так в конце 1940-х — начале 1960-х называли самодельные музыкальные пластинки, записанные на рентгеновских снимках. Эти раритеты хранят звуки западного джаза, рок-н-ролла, русской эмигрантской музыки и многие другие.

Инсталляция, созданная специально для "Гаража" музыкантом Стивеном Коутсом и фотографом Полом Хартфилдом из исследовательского проекта X-Ray Audio, включает записи, предметы и документы той эпохи. "Наряду с оригинальными записями "музыки на костях" звучат рассказы людей, которые их делали и распространяли. Фотографии раритетных пластинок, включенные в экспозицию, обнаруживают их непреднамеренную красоту — "случайную" эстетику этих рожденных из необходимости уникальных продуктов подпольного производства", — уточняет пресс-служба музея. Выставка сопровождает обширной образовательной программой.

В Третьяковской галерее на Крымском валу впервые за много лет открылась масштабная выставка современной скульптуры "Пять измерений". Гостям музея предлагают ознакомиться со 124 работами 50 авторов, прошедших жесткий отбор. Создатели экспозиции стремились показать эксперимент, который характеризует современную пластику, воплощенную в бронзе, дереве, камне и прочих формах.

На выставке представлены художники с мировыми именами, среди которых Сергей Мильченко, Александр Рукавишников, Дмитрий Тугаринов, Виктор Корнеев, а также начинающие скульпторы, находящиеся в поиске художественного языка. Многие экспонаты посетители увидят впервые — авторы создавали их специально для "Пяти измерений".

Экспозиция дает возможность заглянуть в творческую лабораторию художника и отражает разнообразие исканий современных скульпторов: фигуративные и абстрактные решения, любование натурой и холодную конструктивность предметного мира, игру цвета, формы, материала.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка современной скульптуры "Пять измерений" на Крымском Валу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка современной скульптуры "Пять измерений" на Крымском Валу.

Театр

Первым среди московских трупп в начале августа открыл новый 72-й сезон Театр на Малой Бронной, а уже в эти выходные актеры труппы готовы порадовать зрителей блестящим выступлением. В субботу на сцене театра покажут постановку бессмертной комедии Николая Гоголя "Ревизор" в современной интерпретации Сергея Голомазова.

Действие разворачивается в 30-х годах прошлого века, в ту эпоху, когда проверок боялись еще сильнее, чем во времена великого писателя. В классическом сюжете легко угадываются все признаки современного времени: взяточничество, самоуправство, беззаконие. Главные роли в спектакле, заставляющем зрителей не только смеяться, но и раздумывать над сутью происходящего, исполняют известные актеры Даниил Страхов и Леонид Каневский.

В воскресенье театр имени Моссовета покажет постановку "Baden-Баден" по мотивам романа Ивана Тургенева "Дым", режиссером которой выступил Юрий Еремин. Действие разворачивается в курортном городе Баден-Баден, куда главный герой приезжает на встречу со своей невестой. Безмятежные мечтания о будущей семейной жизни прерывает встреча с его первой любовью, оказавшейся в Германии вместе с мужем. Модный курорт становится ареной политических баталий и выяснения отношений, в том числе, и амурных. На фоне истории страсти Григория Литвинова к своевольной красавице Ирине Ратмировой спорят до хрипоты западники и славянофилы, молодые и старые, феминистки и сторонницы традиционного уклада жизни. В спектакле задействованы Алексей Трофимов, Евгения Крюкова, Сергей Зотов и другие.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАктер Алексей Трофимов в роли Литвинова в сцене из спектакля "Baden-Баден"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Алексей Трофимов в роли Литвинова в сцене из спектакля "Baden-Баден"

Кино

На этих выходных в кинотеатре "Иллюзион" можно будет увидеть классику мирового кинематографа. В субботу зрителей ждет мелодрама "Тэсс", которая принесла Роману Полански номинацию на престижную премию "Оскар" в 1979 году.

Фильм снят по мотивам романа Томаса Харди "Тэсс из рода д'Эрбервиллей", повествующем о девушке-крестьянке, чьей невинностью воспользовался молодой богатый повеса. Режиссер посвятил картину своей жене Шэрон Тейт, которая была зверски убита в 1969 году. Главную роль исполнила Настасья Кински.

В воскресенье на большом экране покажут триллер "Шок" с Аленом Делоном и Катрин Денев. В центре сюжета — наемной убийца, который решает уйти на покой.

Кроме того, в прокате сейчас и новый криминальный боевик британского режиссера Эдгара Райта "Малыш на драйве". Автор культовых комедий "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые", впервые выходит на американскую почву.

Фильм с участием Кевина Спейси, Джейми Фокса, Джона Хэмма и Лили Джеймс рассказывает о молодом парне по прозвищу Бейби, который обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся жизнь главного героя — это сплошные погони и перестрелки, так как он, вопреки возрасту, работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

© Big Talk Productions (2017)Кадр из фильма "Малыш на драйве"
© Big Talk Productions (2017)
Кадр из фильма "Малыш на драйве"
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