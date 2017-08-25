Театр под руководством Олега Табакова открывает новый сезон

МОСКВА,25 авг — РИА Новости. Первой премьерой нового сезона Театра под руководством Олега Табакова станет спектакль "Кинастон" в постановке Евгения Писарева по пьесе американца Джеффри Хэтчера, премьера состоится 6 сентября. Об этом в пятницу накануне старта сезона на сборе труппы сообщил худрук "Табакерки" народный артист СССР Олег Табаков.
"Главная задача нынешнего сезона – делать новые спектакли для новой сцены", — сказал Табаков.
Директор театра Александр Стульев добавил: "В этом сезоне будем продолжать осваивать новую площадку и создавать новые спектакли. Сейчас у нас их восемь, а должно быть 23-25, и вдвое постараемся увеличить число спектаклей, которые будут показаны на этой сцене".
Прежде чем начать разговор о премьерах, запланированных на новый сезон, Олег Павлович по традиции поздравил тех, кто проработал в театре 10 и 15 лет и вручил им серебряные и золотые памятные значки. В числе награжденных — артисты Ольга Красько, Иван Шибанов, Александр Фисенко, Евгений Миллер — всего 17 человек. Также труппе были представлены "новобранцы" — выпускники театральной школы Олега Табакова, которые приняты в стажерскую группу театра.
Следующей после "Кинастона" станет премьера спектакля "Визит старой дамы" — зимой режиссер Филипп Григорьян приступит к постановке этой знаменитой пьесы Фридриха Дюрренматта. В планах театра и капитальное возобновление для большой сцены спектакля Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" с новым составом исполнителей. На исторической "Сцене на Чистых Прудах" состоится режиссерский дебют Алены Лаптевой и актрисы МХТ Яны Колесниченко со спектаклем по сценарию легендарного фильма Федерико Феллини "Ночи Кабирии".