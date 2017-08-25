Театр под руководством Олега Табакова открывает новый сезон

МОСКВА,25 авг — РИА Новости. Первой премьерой нового сезона Театра под руководством Олега Табакова станет спектакль "Кинастон" в постановке Евгения Писарева по пьесе американца Джеффри Хэтчера, премьера состоится 6 сентября. Об этом в пятницу накануне старта сезона на сборе труппы сообщил худрук "Табакерки" народный артист СССР Олег Табаков.

"Главная задача нынешнего сезона – делать новые спектакли для новой сцены", — сказал Табаков.

Директор театра Александр Стульев добавил: "В этом сезоне будем продолжать осваивать новую площадку и создавать новые спектакли. Сейчас у нас их восемь, а должно быть 23-25, и вдвое постараемся увеличить число спектаклей, которые будут показаны на этой сцене".

Но начнет сезон "Табакерка" спектаклями по пьесам русского классика Александра Островского. На "Сцене на Сухаревской" 26 августа пройдет спектакль "Волки и овцы" в постановке Константина Богомолова, а на "Сцене на Чистых Прудах" в этот же день — "На бойком месте" режиссера Виталия Егорова.

Прежде чем начать разговор о премьерах, запланированных на новый сезон, Олег Павлович по традиции поздравил тех, кто проработал в театре 10 и 15 лет и вручил им серебряные и золотые памятные значки. В числе награжденных — артисты Ольга Красько, Иван Шибанов, Александр Фисенко, Евгений Миллер — всего 17 человек. Также труппе были представлены "новобранцы" — выпускники театральной школы Олега Табакова, которые приняты в стажерскую группу театра.

Следующей после "Кинастона" станет премьера спектакля "Визит старой дамы" — зимой режиссер Филипп Григорьян приступит к постановке этой знаменитой пьесы Фридриха Дюрренматта. В планах театра и капитальное возобновление для большой сцены спектакля Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" с новым составом исполнителей. На исторической "Сцене на Чистых Прудах" состоится режиссерский дебют Алены Лаптевой и актрисы МХТ Яны Колесниченко со спектаклем по сценарию легендарного фильма Федерико Феллини "Ночи Кабирии".