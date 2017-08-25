Медведев поздравил с юбилеем актрису Терехову

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием актрису Маргариту Терехову, отметив всенародную любовь зрителей к ней, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
"Миллионы зрителей искренне любят вас. А фильмы с вашим участием смотрят и пересматривают снова и снова", – приводятся в телеграмме слова премьера.
По его словам, "вы, как никто другой, способны передавать чувства и переживания, заставляя зрителей плакать и смеяться, любить и ненавидеть вместе с вашими героинями".