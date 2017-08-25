Медведев поздравил с юбилеем актрису Терехову

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием актрису Маргариту Терехову, отметив всенародную любовь зрителей к ней, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

"Миллионы зрителей искренне любят вас. А фильмы с вашим участием смотрят и пересматривают снова и снова", – приводятся в телеграмме слова премьера.

"Вы – блистательная, многогранная, всенародно любимая и, как говорил Андрей Тарковский, "обыкновенная гениальная актриса". Именно в его картине "Зеркало" в полной мере раскрылось ваше редкое дарование, умение быть искренней, проникновенной, не играть, а буквально жить в кадре и на сцене", — отметил Медведев.

По его словам, "вы, как никто другой, способны передавать чувства и переживания, заставляя зрителей плакать и смеяться, любить и ненавидеть вместе с вашими героинями".