Шахназаров сожалеет о выходе Михалкова из попечительского совета Фонда кино

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Режиссеру и генеральному директору киностудии "Мосфильм" Карену Шахназарову искренне жаль, что Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино, так как он обладает огромным опытом, который был бы полезен для работы организации.

Ранее режиссер, глава союза кинематографистов Никита Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает. Он также высказал недовольство новым членом совета, пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой. Сама Тимакова напомнила, что учредителем Фонда кино является правительство РФ, где она является заместителем главы аппарата и курирует вопросы культуры. Она назвала работу совета Фонда кино в новом составе содержательной, отметив, что Михалков не присутствовал ни на одном из заседаний.

"Искренне жаль, что Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино. Потому что Никита Сергеевич — крупный мастер с огромным опытом и, безусловно, его участие было бы полезно для работы организации", — сказал Шахназаров РИА Новости в пятницу.

По его словам, в стране должен быть единый центр, регулирующий отрасль кинематографа. Он может быть в системе Минкультуры России, некий аналог Госкино.

"Я, в целом, положительно оцениваю деятельность Минкультуры России по поддержке отечественного кино. В тех рамках, в которых сегодня кинематографом занимается министерство, на мой взгляд, оно со своей задачей справляется", — добавил собеседник агентства.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.