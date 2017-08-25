Шахназаров сожалеет о выходе Михалкова из попечительского совета Фонда кино

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Режиссеру и генеральному директору киностудии "Мосфильм" Карену Шахназарову искренне жаль, что Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино, так как он обладает огромным опытом, который был бы полезен для работы организации.
"Искренне жаль, что Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино. Потому что Никита Сергеевич — крупный мастер с огромным опытом и, безусловно, его участие было бы полезно для работы организации", — сказал Шахназаров РИА Новости в пятницу.
"Я, в целом, положительно оцениваю деятельность Минкультуры России по поддержке отечественного кино. В тех рамках, в которых сегодня кинематографом занимается министерство, на мой взгляд, оно со своей задачей справляется", — добавил собеседник агентства.
В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.